Жителей КБР будут ревакцинировать назальной вакциной

20 окт. 14:05

Во все прививочные пункты Кабардино-Балкарии поступила назальная вакцина "Спутник V", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В Кабардино-Балкарии появилась возможность вакцинации от новой коронавирусной инфекции посредством интраназального введения препарата. Закуплены 36 тыс насадок-распылителей, которые уже распределены во все прививочные пункты республики", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Назальная вакцина от коронавируса является двухкомпонентной и вводится так же, как инъекционная - с интервалом в три недели. Она распределяется по слизистой носа и стимулирует выработку иммуноглобулинов А, вырабатывает иммунитет слизистых, который не пропускает коронавирус в кровь и легкие, - пояснили в Минздраве региона. Привиться ею можно в любом прививочном пункте республики вне зависимости от места прикрепления, - добавлили в региональном Минздраве.