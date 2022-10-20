СМИ: братьям Магомедовым грозят длительные тюремные сроки

20 окт. 13:48

Государственный обвинитель запросил длительные сроки лишения свободы для уроженцев Дагестана – основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова – по уголовному делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств, пишут СМИ.

В Мещанском суде Москвы в ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Зиявудину Магомедову 24 года лишения свободы, его брату – 21 год, причем отбывать наказание они должны в колонии строгого режима, - считают в прокуратуре, передает "АиФ-Дагестан".

Также обвинитель запросил для Магомедовых штрафы по 1,5 млн рублей.

Напомним, братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года, они обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле девять эпизодах хищений на общую сумму 11 млрд рублей.