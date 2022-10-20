Стамбул принимает масштабный Экологический форум

20 окт. 13:28

Сегодня в стамбульском отеле Renaissance Polat в районе Бакыркей стартовал Экологический форум, организованный турецким информационным агентством ANADOLU, основная тема которого – "Изменение представления об экологических и климатических кризисах".

Планируется, что на форуме будут беспристрастно обсуждены такие вопросы, как: необходимость формирования нового новостного языка в вопросах освещения тематики окружающей среды и климата, повышение осведомленности международных информационных агентств по теме экологии и т.д.

К участникам мероприятия с видеообращением обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В своем выступлении он отметил, что целью Турции в сфере борьбы с изменениями климата является обнуление к 2053 году вредных выбросов в атмосферу.

"Современная Турция занимает пятое место в Европе и 12-е в мире по объемам развития возобновляемой энергетики. Этот успех связан с доведением доли ВИЭ в общем уровне энергопотребления страны до 55%",- констатировал Эрдоган, назвав природу и окружающую среду даром и произведением Всевышнего, защита которых является ответственностью и обязанностью каждого человека.

Эрдоган отметил, что за последние 20 лет в Турции предприняты масштабные и поистине исторические шаги по защите окружающей среды. Площадь лесных массивов в Турции была увеличена до 23 млн га, что вывело страну на лидирующие позиции по лесопосадкам в Европе.

Президент Турции призвал органы СМИ к ответственному подходу к освещению вопросов окружающей среды: "Я уверен в успехе экологических инициатив агентства ANADOLU, которое на протяжении 102 года остается гласом Турции на международной арене".

В работе форума принимают участие председатель Совета директоров, генеральный директор агентства ANADOLU Сердар Карагез, постоянный представитель программы развития ООН (UNDP) в Турции Луиза Винтон и заместитель исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Овайс Сармад. Среди участников Экологического форума - экс-министр Португалии по делам ЕС и политолог Бруно Масаес, генеральный директор итальянского информационного агентства ANSA Стефано де Алессандри, директор агентства Associated Press по глобальным климатическим и экологическим новостям Питер Пренгаман и директор испанского агентства EFE по климатическим новостям Артуро Ларена, а также представители местных и иностранных неправительственных организаций, международных структур, политики, ученые и представители СМИ.

К участникам Экологического форума также обратится глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Модератором первой сессии на тему "Ответственность медиа на фоне изменении климата" выступит заместитель гендиректора ANADOLU, главный редактор агентства Юсуф Озхан. Далее в рамках форума состоятся сессии на темы: "Чистая энергия для устойчивого развития", "Подход СМИ к стихийным бедствиям" и "Климатический кризис и разделение ответственности".

На полях форума будут всесторонне изучены такие вопросы, как: изменение климата, энергетика, отношение СМИ к изменению климата и экологическое образование.

Ожидаются также обращения вице-президента Фуата Октая и министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурата Курума.

В церемонии закрытия мероприятия выступит супруга президента Турции Эмине Эрдоган, которая проинформирует участников о проекте "Ноль отходов".