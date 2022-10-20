Минсельхоз: Россия не нуждается в параллельном импорте продуктов

20 окт. 13:26

Вносить продукты питания в список для параллельного импорта нет необходимости, такое мнение выразила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут на пленарной сессии форума "Сделано в России".

"Мы считаем, что мы можем производить все, то есть мы достигли такого уровня развития, что мы в принципе можем производить все, и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда - значит у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет", - цитирует чиновницу ТАСС.

Исключение, по ее словам, может быть сделано для алкогольных напитков, например, для виски.

Напомним, механизм ввоза товаров без согласия правообладателя, т.н. параллельный импорт, действует в России с мая.