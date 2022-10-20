Пятигорск побратался с Заводским районом Минска

20 окт. 13:05

Пятигорск и Заводской район Минска стали побратимами: соответствующий документ стороны подписали во время визита белорусской делегации на Ставрополье, - сообщает пресс-служба муниципалитета города-курорта.

Ставропольский курорт и Заводской район столицы Беларуси будут сотрудничать в экономической, научно-технической, культурно-образовательной областях, в сферах спорта и туризма, промышленности, экологии и молодежной политики, - передает "АиФ-Ставрополь".

В Заводском районе Минска сосредоточены производственные мощности, которые обеспечивают товарами народного потребления жителей не только столицы, но и других регионов страны, сотрудничество между муниципалитетами будет плодотворным для обеих сторон.