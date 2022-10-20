Названы сроки запуска автозавода "Москвич"

20 окт. 12:54

Власти российской столицы намерены запустить завод "Москвич" в декабре, сообщил мэр города Сергей Собянин в рамках доклада премьер-министру Михаилу Мишустину перед началом пленарного заседания Международного экспортного форума "Сделано в России".

"Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", - цитирует градоначальника ТАСС.

Собянин выразил мнение, что Москва в перспективе станет центром электромобилестроения.