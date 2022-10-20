Тренер Оливейры спрогнозировал исход боя с Махачевым

20 окт. 12:48

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра должен победить россиянина Ислама Махачева во втором или третьем раунде удушающим приемом, спрогнозировал тренер бразильца Сисеро Коутиньо.

По словам наставника, Оливейра прекрасно знает плюсы и минусы Махачева. «У нас есть определенный план. Мы понимаем, что бой скорее всего пройдет в борьбе. Согласно нашему плану, Чарльз должен задушить Махачева во втором или третьем раунде", - сказал он.

Махачев и Оливейра 22 октября в Абу-Даби проведут бой за титул чемпиона UFC в легком весе.