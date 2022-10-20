Аксенов: власти Крыма могут изменить правила въезда и выезда с полуострова

20 окт. 12:35

В Крыму все спокойно, и каких-то конкретных решений, направленных на то, чтобы закрывать въезды и выезды с полуострова, принято не будет, - сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Правила въезда и выезда из Крыма могут быть изменены лишь при необходимости сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий. В таком случае решения будут приняты в кратчайший срок.

"Будет необходимо изменить правила въезда и выезда, если это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций, то все это будет делаться, без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Решение будет приниматься, исходя из складывающейся ситуации, - добавил Аксенов.

Также руководитель Крыма сообщил, что сегодня под охрану будут дополнительно взяты еще 45 объектов, и, в связи с введением среднего уровня реагирования, возможны изменения спецификации их производства.