Энергосистема Дагестана снова не выдержала удара стихии

20 окт. 12:18

Специалисты восстанавливают электроснабжение в десятках сел Дагестана, прерванное из-за коротких замыканий на линиях электропередач, вызванных дождями и сильным ветром, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Сегодня в 8:10 мск от диспетчера ОАО "Дагэнерго" поступила информация о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии в 32 населенных пунктах в 4 муниципальных районах республики, это 3160 частных жилых домов с населением 16 924 человек, в том числе 4242 детей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На сетях ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить к 18:00 мск.