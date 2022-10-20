Казахстан нашел достойное применение изъятым у коррупционеров деньгам

20 окт. 12:06

Изъятые у коррупционеров средства уже в ноябре начнут направлять на строительство школ, - сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"По поручению главы государства изъятые у коррупционеров деньги теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идет о порядка 100 млрд тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре", - подчеркнул премьер-министр на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития Туркестанской области, передает Sputnik Казахстан.

Говоря об экономическом блоке вопросов, Алихан Смаилов отметил, что для повышения благосостояния граждан нужно в первую очередь принимать меры по запуску новых инвестиционных проектов, способных дать импульс развитию региона. Так, в текущем году в области запланирована реализация 29 проектов на 33 млрд тенге, дополнительно прорабатываются еще 74 проекта на 1,9 трлн тенге.