Зангиланский международный аэропорт введен в эксплуатацию

20 окт. 12:00

В Зангилане началось открытие второй воздушной гавани на освобожденных территориях Азербайджана - Зангиланского международного аэропорта.

В церемонии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер прибыл в Азербайджан с однодневным визитом. Его сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица.

Спускаясь по трапу самолета, Эрдоган осмотрел окрестности аэропорта и в знак одобрения показал Ильхаму Алиеву большой палец, после чего лидеры Азербайджана и Турции тепло приветствовали друг друга. После приветствий делегаций главы государств перерезали красную ленточку в ознаменование открытия аэропорта, им были вручены символические ключи от воздушной гавани.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Зангиланском международном аэропорту.

В общей сложности на освобожденных землях будет действовать три аэропорта: в сентябре прошлого года был открыт аэропорт в Физули, сегодня состоится открытие аэропорта в Зангилане, Лачинский аэропорт будет достроен в конце 2024 - начале 2025 года.