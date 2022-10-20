Лайнеры "Ираэро" будут летать из Нальчика в Стамбул

20 окт. 11:43

В связи с увеличением туристического пассажиропотока российская авиакомпания "Ираэро" запускает авиарейс из аэропорта Нальчик (Кабардино-Балкария) в Стамбул, - рассказал представитель аэропорта в Кабардино-Балкарии Ислам Шомахов.

"С 30 октября 2022 года авиакомпания "Ираэро" открывает новый авиарейс по маршруту Нальчик - Стамбул. Рейс открывается по просьбе жителей и гостей Кабардино-Балкарии", - цитирует собеседника ТАСС.

Пока полеты будут осуществляться раз в неделю, по воскресеньям. Билеты уже поступили в продажу.