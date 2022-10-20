За сутки в России выявили 10 067 новых заболевших коронавирусом

20 окт. 11:24

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 067, летальных исходов из-за ковида - на 90, - сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 711, в Санкт-Петербурге – 574, в Подмосковье - 314. В Краснодарском крае - 171, в Ставропольском крае - 142, в Крыму - 52, в Дагестане - 19, в Кабардино-Балкарии - 18, в Адыгее - 17, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 25, в Ингушетии - 4.

Днем ранее в стране зарегистрировали 10 656 случаев в заражения и 92 смерти, всего с начала пандемии - 21 345 154 и 389 266 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 18 352 против 20 859 днем ранее - до 20 677 821.