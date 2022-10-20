СЭС в Джебраильском районе запустят в 2024 году

20 окт. 11:19

Солнечная электростанция "Шафаг" заработает в Джебраильском районе Азербайджана в 2024 году, заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своей статье, опубликованной в газете Respublika.

"В настоящее время идут переговоры с британской компанией BP о строительстве в Джебраиле солнечной электростанции "Шафаг" мощностью примерно 240 МВт, которая, как ожидается, будет ежегодно вырабатывать 500 кВт/час электроэнергии. Ожидается, что инженерно-технические, проектные и финансовые вопросы по проекту будут решены до конца 2022 года, строительство станции начнется в 2023 году, а ввод ее в эксплуатацию состоится в 2024 году", - пояснил он.

Министр добавил, что в рамках проекта будет внедрена бизнес-модель виртуальной передачи электроэнергии - такой механизм производства и потребления электричества будет прибыльным для всех участников проекта "Шафаг" и эксплуатации Сангачальского терминала. Шахбазов пояснил, что "зеленая энергия" с СЭС будет передаваться на Абшерон, что обеспечит экономию газа, используемого для производства электроэнергии в Сангачале.

Глава Минэнерго отметил и роль, которую проект сыграет в декарбонизации.