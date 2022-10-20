Шольц: ФРГ уже преодолела зависимость от поставок российского газа

20 окт. 11:14

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия уже преодолела зависимость от поставок российского газа и стремится сократить потребление этого ресурса на 20%.

"Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%. Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа", - сказал он в ходе выступления в Бундестаге.

По его словам, Германия вступает в зиму хорошо подготовленной.