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Шольц: ФРГ уже преодолела зависимость от поставок российского газа

Шольц: ФРГ уже преодолела зависимость от поставок российского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия уже преодолела зависимость от поставок российского газа и стремится сократить потребление этого ресурса на 20%.

"Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%. Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа", - сказал он в ходе выступления в Бундестаге.

По его словам, Германия вступает в зиму хорошо подготовленной.

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