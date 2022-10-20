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Минтранс Узбекистана намерен запустить новый транспортный коридор из Китая

Минтранс Узбекистана намерен запустить новый транспортный коридор из Китая

Минтранс Узбекистана выдвинул ряд интересных инициатив, в числе которых - новый транспортный коридор из Китая, а также упрощение процессов пересечения контрольно-пропускных пунктов в Центральной Азии при грузоперевозках, - сообщил министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов в ходе выступления на международной конференции.

"Создание новых логистических направлений является требованием эпохи, учитывая, что в сложившейся сегодня сложной ситуации традиционная цепочка поставок грузов серьезно нарушена и полностью парализована на некоторых направлениях", – отметил он, передает Podrobno.uz.

Речь идет о создании мультимодального транспортно-логистического коридора "Китай – Кыргызстан/Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа". Планируется, что для реализации проекта будет создана постоянная рабочая группа из стран-участниц, а ее первое заседание пройдет в Ташкенте.

Министр добавил, что необходимым и важным требованием сегодняшнего дня является внедрение цифровых технологий в процесс международных перевозок. Сегодня в стране уже началось тестирование электронной системы E-PERMIT с Турцией и полностью внедрено использование электронной книги E-TIR с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Также Махкамов предложил упростить процессы пересечения пограничных контрольно-пропускных пунктов и получения визы в процессе международных грузовых перевозок, чтобы оптимизировать и снизить платежи и сборы.

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