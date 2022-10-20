Аэропорт в Лачинском районе будет достроен к концу 2024 - началу 2025 года

20 окт. 11:13

Строительство международного аэропорта в Лачинском районе завершится к концу 2024 - началу 2025 года, сообщил медиаменеджер строительной компании AzVirt Джейхун Сафаров.

"Территория Лачинского международного аэропорта, ввиду сложного географического местоположения, нуждается в земляных работах, которые в настоящее время там проводятся. Эти работы, в свою очередь, зависят от погодных условий. Тем не менее для сдачи объекта в срок мобилизованы все силы", - приводит его слова "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, Лачинский аэропорт станет уже третьей воздушной гаванью, созданной в Карабахе и Восточном Зангезуре. В сентябре прошлого года был открыт аэропорт в Физули, сегодня состоится открытие аэропорта в Зангилане.