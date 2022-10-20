Нацбанк Грузии: россияне продолжают аккумулировать деньги в грузинских банках

20 окт. 10:48

Только за период с 24 февраля по 31 августа 2022 года россиянами в коммерческих банках Грузии открыто около 45,4 тыс счетов, - гласят данные, обнародованные Национальным банком Грузии.

Также в этот период счета в Грузии открыли 19 компаний, зарегистрированных в России.

При этом Нацбанк Грузии подчеркивает, что число открытых счетов не говорит о числе граждан, так как многие из них открыли счета в нескольких банках. Какие именно банки предпочитают россияне для открытия счетов, Национальный банк не уточняет, заявляя, что это конфиденциальная информация, - передает Sputnik Грузия.

При этом открытие счета в грузинском банке –процесс несложный, хотя зачастую они требуют от граждан России предоставления дополнительной информации о доходах и заполнения анкеты с личными данными, - добавили в Нацбанке страны.