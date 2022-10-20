Кондратьев: власти Кубани восстановят поврежденный пожаром дом в Ейске

20 окт. 10:30

Уже к маю наступающего 2023 года кубанские строители восстановят многоквартирный дом в Ейске, пострадавший от пожара при падении самолета, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"На объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя - на проект строительства. Ситуация, конечно, сложная - с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное - соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки - в мае 2023 года", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.