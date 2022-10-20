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В Краснодарском крае создадут оперативный штаб

В Краснодарском крае создадут оперативный штаб

В Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, главой которого станет губернатор Вениамин Кондратьев. 

"Для реализации мер, предусмотренных указом (президента РФ), будет создан оперативный штаб Краснодарского края. Его возглавит губернатор Краснодарского края", - сообщает Оперштаб региона.

Уточняется в состав Оперштаба также войдут представители МО РФ, представители органов публичной власти субъекта. Оперативный штаб будет принимать решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности.

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