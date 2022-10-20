Источник: санкции ЕС против Ирана исключили возможность поставок нефти из ИРИ в Европу

20 окт. 10:13

Санкции ЕС против Ирана за якобы осуществляемые поставки беспилотников России уже фактически похоронили ядерную сделку с Тегераном и возможность возобновления импорта иранской нефти на европейский рынок, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Введение новых санкций фактически похоронило надежды на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, восстановление которого позволило бы отменить запрет на поставки в ЕС иранской нефти и нефтепродуктов", - сказал он.

Далее дипломат подтвердил, что послы 27 стран ЕС в среду "согласовали второй с начала этой недели пакет санкций ЕС против Ирана", который будет утвержден на саммите лидеров Евросоюза, открывающемся в четверг в Брюсселе.