Киргизия и Узбекистан заканчивают процесс делимитации границы

20 окт. 9:49

Киргизия находится на завершающей стадии обсуждения делимитации границы с Узбекистаном, сообщил секретарь совета безопасности Киргизии Иманкулов Марат на форуме "Школа по Центральной Азии", организованного фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

По его словам, сейчас на рассмотрении парламента Киргизии находится проект закона о делимитации и демаркации киргизско-узбекской границы.

"Сейчас мы завершаем вопрос делимитации границы с Узбекистаном. Я надеюсь, этот вопрос решится успешно", - сказал он.

Также Иманкулов добавил, что устанавливать границы между странами нужно цивилизованно в двустороннем порядке, передает ТАСС.