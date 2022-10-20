Власти Дагестана озвучили план по стратегии социально-экономического развития

20 окт. 9:45

Дагестан к 2030 году реализует стратегию социально-экономического развития республики, - сообщила пресс-служба главы республики.

На первом этапе реализации стратегии, до 2025 года, главная задача для республики - выровняться с эффективными регионами страны для достижения национальных целей, определенных президентом.

"Второй этап - до 2030 года, когда мы можем перспективно развивать отрасли экономики, которые для Дагестана наиболее приемлемы и важны. Это развитие строительства, ведение финансового хозяйства, решение проблем земельно-имущественных отношений", - пояснил глава республики Сергей Меликов, передает "Интерфакс".

Республика участвует в цифровизации 5 основных отраслей, в следующем году планирует выйти на 11, а затем - на 17 отраслей.

"На сегодня в нашей работе обозначились несколько проблемных зон - это, в первую очередь, муниципальное управление, подготовка квалифицированных специалистов и информационная защищенность наших объектов, но мы оперативно приступили к решению актуальных задач по этим направлениям. Уверен, все плановые показатели к 2025 и 2030 годам будут достигнуты", - рассказал заместитель председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов.