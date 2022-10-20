Армянские военные обстреляли Кельбаджарский и Дашкесанский район

20 окт. 9:42

ВС Армении накануне вечером и ночью совершили обстрел позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Дашкесанском районах, об этом сообщает Минобороны АР.

В ведомстве пояснили, что с 22:35 до 00:25 подразделения вооруженных сил Армении, с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Юхары Шорджа и Юхары Загалы Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия азербайджанские позиции в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского и Моллабайрамлы Кельбаджарского районов.

Подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры.