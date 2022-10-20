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Россия упразднила Ростуризм

Елизавета Перелыгина, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Россия упразднила Ростуризм

Президент России Владимир Путин издал указ об упразднении Ростуризма. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", - сказано в нем.

Согласно указу, функции упраздняемого ведомства переходят к министерству экономического развития РФ.

В МЭР РФ пояснили, что "существующие современные вызовы [в области туризма - ред.] требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений", ведомство же обладает требуемыми полномочиями по созданию и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юрлиц и ИП, которые позволят активизировать темпы развития туризма.

"Решение президента РФ позволит повысить эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество", - уточнили в министерстве.

Курировать туристическое направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, в начале сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать в России министерство по развитию регионального туризма, инициативу он озвучил на семинаре-совещании к Госсовету по туризму в рамках Восточного экономического форума.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров, упразднение Ростуризма является частью государственной реформы туристической сферы. "Передача полномочий Ростуризма в Минэкономразвития - одно из системных мероприятий по реализации этой реформы. Правительство РФ занимается совершенствованием институтов управления, в том числе и в отрасли туризма", - прежде всего сказал он. 

"Поскольку отрасль туризма – экономическая, вертикаль Министерства экономического развития только усилит позицию, потому что те задачи, которые стоят перед отраслью в рамках последних поручений президента, имеют глобальный характер и требуют глобальной структуры управления. Отраслевое экспертное сообщество, которое я представляю, позитивно это воспринимает", - подчеркнул Владимир Шаров. 

Реформа поможет организовать государственную поддержку туроператоров. "Ни одной меры государственной поддержки для туроператоров по внутреннему и въездному туризму за истекший период сделано не было. Их нет. Поэтому на сегодняшний день принципиально важно, чтобы новая вертикаль управления рассмотрела этот вопрос в приоритетном порядке. Я думаю, что МЭР так и сделает, примет меры поддержки для туроператоров по внутреннему и въездному туризму", - указал президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма.

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