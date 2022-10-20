Россия упразднила Ростуризм

Президент России Владимир Путин издал указ об упразднении Ростуризма. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", - сказано в нем.

Согласно указу, функции упраздняемого ведомства переходят к министерству экономического развития РФ.

В МЭР РФ пояснили, что "существующие современные вызовы [в области туризма - ред.] требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений", ведомство же обладает требуемыми полномочиями по созданию и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юрлиц и ИП, которые позволят активизировать темпы развития туризма.

"Решение президента РФ позволит повысить эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество", - уточнили в министерстве.

Курировать туристическое направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, в начале сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать в России министерство по развитию регионального туризма, инициативу он озвучил на семинаре-совещании к Госсовету по туризму в рамках Восточного экономического форума.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров, упразднение Ростуризма является частью государственной реформы туристической сферы. "Передача полномочий Ростуризма в Минэкономразвития - одно из системных мероприятий по реализации этой реформы. Правительство РФ занимается совершенствованием институтов управления, в том числе и в отрасли туризма", - прежде всего сказал он.

"Поскольку отрасль туризма – экономическая, вертикаль Министерства экономического развития только усилит позицию, потому что те задачи, которые стоят перед отраслью в рамках последних поручений президента, имеют глобальный характер и требуют глобальной структуры управления. Отраслевое экспертное сообщество, которое я представляю, позитивно это воспринимает", - подчеркнул Владимир Шаров.

Реформа поможет организовать государственную поддержку туроператоров. "Ни одной меры государственной поддержки для туроператоров по внутреннему и въездному туризму за истекший период сделано не было. Их нет. Поэтому на сегодняшний день принципиально важно, чтобы новая вертикаль управления рассмотрела этот вопрос в приоритетном порядке. Я думаю, что МЭР так и сделает, примет меры поддержки для туроператоров по внутреннему и въездному туризму", - указал президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма.