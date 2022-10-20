Радикал, атаковавший посольство Азербайджана, арестован в Париже

20 окт. 9:24

Мужчина, нападавший на посольство Азербайджана в Париже, взят под арест, во французской столице. Об этом сообщил французский историк Максим Гауин.

Он отметил, что сегодня утром под арест был взят Лорис Туфанян, экс-председатель молодежного отделения Армянской революционной федерации Дашнакцутюн во Франции. В 2015 году он выступил одним из основателей диссидентской группы Charjoum.

"Вероятно, арест связан с бурной акцией против культурного центра при посольстве Азербайджана", - пояснил Гауин.

Напомним, в прошлом месяце армянская радикальная группировка попыталась атаковать культурный центр посольства Азербайджана во Франции: радикалы забросали здание красками, после вмешательства полиции они были удалены с места событий.