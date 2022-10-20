МИД Казахстана: включение Токаева в базу "Миротворца" – не позиция Киева

20 окт. 9:16

Украинский сайт "Миротворец" является негосударственным и потому включение в его списки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева не отражает официальную позицию Киева, - считает заместитель премьера, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

"Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на сайте этого центра, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. То есть это такая "сборная". Поскольку она негосударственная, естественно, не отражает официальные позиции. В отношении упоминания нашего президента, если вы внимательно посмотрите, там больше ссылка идет на его высказывания, поэтому какая-то определенная реакция, я думаю, не нужна", - сказал Тлеуберди сегодня в кулуарах парламента, передает РИА Новости.

Глава МИД считает, что включение казахстанского лидера в списки "абсолютно не дискредитирует" Токаева, поскольку "…каких-либо угроз или еще что-то нет. Иначе это стало бы предметом обсуждения спецслужб и так далее", - добавил министр.

Напомним, украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные "изменников родины". Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что в базу "Миротворца" попал президент Казахстана.