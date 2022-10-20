Мариинка запустила единый электронный подарочный сертификат во Владикавказе

20 окт. 3:17

Мариинский театр совместно с компанией Zapomni запустил единый электронный подарочный сертификат Zapomni Mariinsky, по которому можно попасть на постановки в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Владикавказе, сообщает пресс-служба театра.

"Сертификат Zapomni Mariinsky можно приобрести и подарить онлайн, а его обладателю - посетить спектакли или концерты на всех двенадцати площадках Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Владикавказе. В ближайших планах подключение к сертификату мероприятий с участием Симфонического оркестра Мариинского театра по всей стране", - говорится в сообщении.

Приобрести сертификат можно на любую сумму от 1 тысячи рублей, ограничений по сроку действия и количеству активаций нет, они действительны как в электронном, так и в "бумажном" виде.