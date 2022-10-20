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До конца 2024 года освещение заработает на всех улицах Симферополя

До конца 2024 года освещение заработает на всех улицах Симферополя

До конца следующего 2024 года освещение заработает на всех улицах крымской столицы, заявил директор симферопольского предприятия "Горсвет" Николай Коновалов.

В 2018-2019 годах в крымской столице было установлено более 5 тыс новых светоточек, и сейчас в городе на 800 км улиц работает в общей сложности 26 тыс таких светоточек, но их недостаточно: чтобы полностью осветить весь город, нужно восстановить освещение еще на 260 км улиц, передает "Интерфакс".

"Уже сделан проект и смета, проведена экспертиза, ждем выделение средств, после чего начнется работа, которая полностью закончится в следующем году", - добавил Коновалов.

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