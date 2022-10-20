До конца 2024 года освещение заработает на всех улицах Симферополя

20 окт. 1:14

До конца следующего 2024 года освещение заработает на всех улицах крымской столицы, заявил директор симферопольского предприятия "Горсвет" Николай Коновалов.

В 2018-2019 годах в крымской столице было установлено более 5 тыс новых светоточек, и сейчас в городе на 800 км улиц работает в общей сложности 26 тыс таких светоточек, но их недостаточно: чтобы полностью осветить весь город, нужно восстановить освещение еще на 260 км улиц, передает "Интерфакс".

"Уже сделан проект и смета, проведена экспертиза, ждем выделение средств, после чего начнется работа, которая полностью закончится в следующем году", - добавил Коновалов.