Ташкент окружат "зеленым кольцом"

20 окт. 0:13

В Ташкенте к 2045 году увеличат площадь зеленых насаждений в столице с 7 тыс до 25 тыс гектаров, сообщает пресс-служба главы государства.

План по развитию города сотрудники "ТашкентбошпланЛИТИ" продемонстрировали главе государства Шавкату Мирзиееву во время его визита на предприятие.

Сейчас площадь столицы составляет 43 тыс гектаров, а площадь зеленых зон в ней - 7 тыс гектаров. Для улучшения экологической ситуации планируется увеличить цифру до 25 тыс гектаров.

Специалисты предусмотрели в генплане образование "зеленого пояса" вокруг большой кольцевой дороги и тематических парков вдоль каналов.