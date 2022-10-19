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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в выпуске джейранов в Джебраильском районе

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в выпуске джейранов в Джебраильском районе
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в выпуске джейранов в Джебраильском районе
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в выпуске джейранов в Джебраильском районе
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в выпуске джейранов в Джебраильском районе
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в выпуске джейранов в Джебраильском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов в Джебраильском районе в рамках проектов по реинтродукции.

Они ознакомились с проектом Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, "Умного питомника" и комплекса "Лес дружбы", которые появятся в Джебраильском районе.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев проинформировал Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву о предстоящей работе в комплексе.

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