Иран, Израиль и Турция: чьи дроны морского базирования лучше

На Ближнем Востоке три лидера по производству беспилотных систем - Иран, Израиль и Турция - разработали множество дронов морского базирования, заслуживающих внимания, пишет Forbes.

Иран

В отличие от израильских и турецких, иранские дроны, запускаемые с кораблей, специально не модифицированы для выполнения военно-морских задач. Тем не менее они вполне способны устроить хаос в открытом море.

В июле Иран продемонстрировал свои возможности по запуску дронов с десантных кораблей и вспомогательных судов, а также российских подводных лодок класса Кило. Иранские БПЛА ”Абабиль-2” и ”Араш” были запущены с помощью ракетных ускорителей с рельсов, установленных на судах. Обе модели - барражирующие снаряды или дроны-камикадзе: при столкновении с целью происходит детонация боеголовки.

Издание Janes отмечает, что еще один дрон, вероятно более современный ”Абабиль-3” также был задействован в демонстрации. По слухам, он был оснащен ”парашютом и компенсатором плавучести с тем, чтобы его можно было поднять из моря”, хотя сам дрон не показали.

”Была представлена первая дивизия оснащенных БПЛА судов, состоящая из кораблей и субмарин со всевозможными видами донов для боевых миссий, обнаружения и уничтожения противника, - сообщило иранское государственное телевидение. - Все виды новейших БПЛА, созданных военным ведомством и министерством обороны пролетели над Индийским океаном, продемонстрировав свои возможности”.

В ноябре 2020 года Корпус стражей Исламской революции представил судно ”Шахид Рудаки”, которое государственное телевидение описало как ”тяжелый, многоцелевой и дальнобойный корабль, на котором могут быть размещены все виды летательных аппаратов и дронов, а также ракеты и радары”. ”Иранское военное судно ”Шахид Рудаки” - мобильный морской город, способный выполнять миссии в океане”, - заявили СМИ. На самом деле ”Шахид Рудаки” - гражданский балкер, переоборудованный специально для КСИР. По характеристикам судно больше похоже на контейнеровоз Atlantic Conveyer, который Великобритания реквизировала во время Фолклендской войны в 1982 году для транспортировки вертолетов и истребителей Harrier, чем на авианосец или десантный вертолетоносный корабль-док.

Тем не менее Иран продемонстрировал возможность запускать дроны с подобных судов, что немаловажно. У Ирана действительно есть средства для поражения наземных и морских целей в сотнях, если не в тысячах километров от собственных берегов.

В июле 2021 года израильские чиновники заявили, что многочленные иранские дроны были использованы для атаки на нефтяной танкер, принадлежащий израильской компании. В результате нападения на судно, находившееся в Аравийском море недалеко от Омана, погибло два члена экипажа. Используя переоборудованные суда, в том числе неопасные с виду контейнеровозы, Иран представляет потенциальную угрозу для принадлежащих государствам-соперникам нефтяных танкеров и других кораблей, находящихся в открытом море и за счет этого уязвимых.

Израиль

В феврале 2021 года руководители концерна "Израильская аэрокосмическая промышленность" сообщили, что поставляют морскую версию своих широко известных ”Харопов” одной из азиатских стран. Представленный в 2017 году изначально наземный БПЛА ”Хароп” запускается с мобильной пусковой установки и выполняет поиск цели. Дрон может как автономно определять излучение вражеских радаров и атаковать их, так и управляться оператором для поражения цели на поле боя. Поскольку ”Хароп” одновременно и разведывательный и ударный дрон, он может мгновенно атаковать цель сразу же после обнаружения. Это гораздо удобнее, чем определять цель, а затем запускать ракету или отправлять истребитель для ее уничтожения. Дрон также удобен для поражения внезапно обнаруженных целей. Как только ”Хароп” находит цель, происходит захват и ускоренное пикирование. При столкновении с целью детонирует встроенная боеголовка.

Морской ”Хароп” - операционная альтернатива и дополнение к противокорабельным ракетам широкого спектра применения и с оптимальной рентабельностью. Он способен искать, обнаруживать и атаковать как статические, так и движущиеся цели на земле и на море вне зависимости от их удаленности. Такие устройства на море незаменимы для защиты против быстроходных ударных катеров, небольших лодок-камикадзе, начиненных взрывными устройствами, и других средств, используемых КСИР и хуситами в Йемене.

На море рой подобных барражирующих беспилотников потенциально может нанести серьезный урон противнику, ослепить его радары и ослабить для дальнейшей атаки. Как и оригинальная версия, морской ”Хароп” может поражать цели и на земле. Подобная опция гарантирует ВВС возможность уничтожения противокорабельных радаров и систем ПВО.

Турция

После того как турецкие дроны ”Байрактар ТБ2” зарекомендовали себя в нескольких конфликтах, корпорация Baykar Defense начала разрабатывать новую модель - ТБ3. Она похода на ТБ2 кроме одной значительной детали: были добавлены складные крылья. Новый дрон также будет обладать возможностью полета за пределами прямой видимости.

ТБ3 разрабатывается для будущего турецкого флагмана, универсального десантного корабля TCG Anadolu, а также на экспорт. Корпорация Baykar заявила, что новый беспилотник отлично подойдет для японских вертолетоносцев типа ”Идзумо”. За счет складных крыльев на борту Anadolu может быть размещено 30-50 новых дронов.

Благодаря шести узлам подвески каждый из дронов ТБ3 может нести до пять различных снарядов, как и ТБ2. Беспилотники будут представлять угрозу для вражеских судов далеко от турецких берегов, а также поддерживать наземные операции в далеких странах.

За счет возможности взлета и посадки ТБ3 может многократного использоваться в отличие от всех ранее упомянутых БПЛА. Приземлить дрон на палубу корабля гораздо удобнее, чем вылавливать его из моря.

Экспортный потенциал ТБ3 также велик, поскольку это первый морской беспилотник многоразового использования, а не дрон-камикадзе. Кроме того, его стоимость относительно невелика, а уровень износа достаточно высок, как и у ТБ2.

По мере того как все больше стран проявляют интерес к морским дронам, ТБ3 может стать популярной экспортной моделью, благодаря своим уникальным характеристикам.