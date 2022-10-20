В Северной Осетии компенсацию за газификацию увеличили почти вдвое 

20 окт. 7:29

Власти Северной Осетии увеличили сумму компенсации за расходы при газификации внутридомового участка почти в два раза - с 57 до 90 тыс рублей. Об этом ТАСС сообщила министр труда и социального развития республики Алина Айдарова.

"По закону компенсация расходов при газификации внутридомового участка для определенных категорий граждан составляет 57 тыс. рублей. Но в ходе работы мы столкнулись с рядом вопросов от граждан и по поручению главы республики Сергея Меняйло разработан законопроект, по которому помощь адресная помощь увеличена до 90 тысяч рублей", - сказала она.

Власти Северной Осетии будут выдавать сертификаты на 90 тыс рублей и возмещать расходы газовой компании, которая будет проводить работы по подключению. На эту помощь имеют право многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми инвалидами, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, получатели адресных детских пособий.