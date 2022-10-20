Семейная комедия "Приключения маленького Бахи" выйдет на большие экраны

20 окт. 5:16

Семейная комедия "Приключения маленького Бахи", снятая в дагестанском ауле Чох, выйдет в широкий прокат 27 октября, сообщили в пресс-службе продюсерского центра "ВГИК-дебют".

Уточняется, что в Москве премьера состоится чуть раньше, 23 октября. "Премьера нового фильма Александра Галибина "Приключения маленького Бахи" состоится в Москве 23 октября в киноцентре "Октябрь". В общероссийском прокате зрители смогут увидеть ленту с 27 октября в городах Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Майкоп, Грозный, Гудермес, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Сочи, Новороссийск, Пермь, Самара, Курск, Оренбург, Чебоксары, Улан-Удэ, Иркутск, Хабаровск и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в картину вошли три новеллы о мальчике из дагестанского села.