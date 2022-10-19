Посольство Ирана: Азербайджан был проинформирован о предстоящих военных учениях

19 окт. 23:13

Посольство Ирана в Баку сообщает, что военные учения, недавно начавшиеся в северо-западном районе страны, проводятся в соответствии с годовым календарем периодических учений ВС. Азербайджан был заранее уведомлен о планируемых учениях.

"Принимая во внимание дружеские и братские отношения с Азербайджанской Республикой, перед началом учений азербайджанской стороне была дана официальная нота. В дополнение к этой ноте, в телефонном разговоре начальника штаба ВС Ирана генерал-лейтенанта Багери с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым прозвучали некоторые предложения о сотрудничестве в проведении учений, которые в настоящее время реализуются в рамках этих учений", - говорится в пресс-релизе посольства.

В дипмиссии отметили, что отношения между двумя дружественными и братскими странами, Ираном и Азербайджаном, "всегда были объектом широкой пропаганды врагов, но бдительность руководителей двух стран помешала им достичь своих целей".