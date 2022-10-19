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Фестиваль яблок провели в Сурхандарье 

Фестиваль яблок провели в Сурхандарье 

В Байсунском районе Сурхандарьинской области состоялся фестиваль яблок, пишет издание "Правда Востока"

В рамках самого праздника прошла выставка яблок и других фруктов, выращенных в районе. Также здесь состоялась выставка картин с изображением яблок, семинары, концерты фольклорных коллективов. Гостей мероприятия угощали блюдами национальной кухни. 

Ранее в Сурхандарьинской области прошли еще два фестиваля, которые были посвящены фруктам: 5 октября в Шерабадском районе состоялся фестиваль граната, а 10 октября в Алтынсарайском районе – фестиваль винограда.

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