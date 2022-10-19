США ввели санкции против россиянина и двух компаний

19 окт. 22:56

Вашингтон сегодня расширил список санкций против Москвы, такое сообщение опубликовал американский Минфин.

В перечень вошли гражданин России, а также две компании, базирующиеся в Германии и ОАЭ.

В ведомстве заявили, что рестрикции введены в отношении российской сети, закупавшей военные и важные для национальной безопасности технологии двойного назначения у американских производителей, а также поставлявшей их конечным пользователям в РФ.

Под санкции попал Юрий Орехов и принадлежащие ему, по данным США, компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC.