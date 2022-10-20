Французы бастуют, боясь энергетического кризиса

Рабочие по всей Франции вышли на улицы с требованием повышения заработной платы на фоне предупреждений о суровой зиме в Европе. Многие жители континента страдают от рекордной инфляции и энергетического кризиса, пишет Washington Post.

Как начались протесты

Первые протесты были инициированы несколько недель назад работниками нефтеперерабатывающих заводов, которые устроили забастовку, требуя повышения оплаты труда. Свое требование они аргументировали в том числе и тем, что нефтегазовые компании получают колоссальную прибыль в связи с небывалом ростом энергетических цен в Европе из-за украинского кризиса. Забастовки привели к дефициту и очередям на заправках по всей Европе. К концу недели почти на трети всех АЗС страны закончился хотя бы один вид топлива. Забастовки отражают недовольство и переживания по поводу оплаты счетов за энергию грядущей зимой.

Кто участвует в забастовках

К протестующим сотрудникам НПЗ присоединились работники других отраслей промышленности, в том числе атомных электростанций, которые также требуют повышения зарплат. На этой неделе тысячи людей, в том числе железнодорожники и студенты присоединились к общенациональным протестам, что привело к перебоям в работе транспортных служб. В воскресенье в Париже было организовано массовое шествие, инициированное оппозиционными политиками и призванное обратить внимание на рост стоимости жизни

Профсоюзы требуют незамедлительных действий. Один из крупнейших в стране профсоюзов, поддерживающих бастующих, CGT, сообщил о 180 отдельных акциях протеста, прошедших в стране во вторник, в том числе и с участием 70 тыс. человек в Париже. Министерство внутренних дел, в свою очередь, утверждает, что в протестах принимают участие всего 107 тыс. человек, в том числе 13 тыс. в Париже. 11 человек было арестовано, а восемь получили травмы в результате действий правоохранителей во время столкновений.

Причины протестов

Пострадавшая от инфляции покупательная способность - основная проблема французов. По данным опроса, опубликованного в этом месяце, граждане страны называют покупательскую способность в три раза чаще, чем такие проблемы как иммиграция и преступность. Правительство потратило миллиарды на топливные и энергетические субсидии, однако цены большинство товаров первой необходимости все равно выросли. Хотя Франция, в отличие от большинства других стран, предприняла куда более решительные шаги по сдерживанию энергетического кризиса и инфляции, охвативших Европу, демонстрация недовольства спровоцировала вопросы о том, достаточно ли этого в долгосрочной перспективе.

Нынешние протесты сравнивают с движением желтых жилетов 2018 года, которое началось из-за предложения поднять налоги, но с течением времени переросло во всеобщее недовольство социальным неравенством.

Франция борется с кризисом роста стоимости жизни

После того как конфликт на Украине привел к энергетическому кризису в Европе, цены на природный газ были зафиксированы на уровне осени 2021 года, а рост стоимости энергии ограничен 4%. Потолок цен, который вырастет в следующем году, по-прежнему ниже, чем в большинстве других европейских стран, а правительство предоставляет уязвимым гражданам краткосрочные субсидии в размере до $195. Однако, по словам критиков, этого мало, чтобы нивелировать последствия инфляции, оказывающие давление на более бедные сообщества.

Растущий гнев населения превращается в проблему второго срока президента Эммануэля Макрона. Во вторник премьер-министр Элизабет Борн, выступая в парламенте, назвала ”неприемлемым то, что небольшая группа граждан блокирует страну”. Она призвала французов вернуться на работу. Министр внутренних дел Жеральд Дарманин, в свою очередь, признал проблему с зарплатами, призвав работодателей увеличить их.