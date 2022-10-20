США снова давят на Турцию из-за ее отношений с Россией

На этой неделе США в очередной раз решили надавить на Анкару с тем, чтобы она придерживалась более жесткой линии в отношении Москвы. Американские чиновники провели переговоры со своими турецкими коллегами по поводу соблюдения финансовых санкций, введенных против России.

Как отмечает Вloomberg, делегация во главе с помощником министра финансов США по вопросам финансирования терроризма и финансовым преступлениям Элизабет Розенберг провела встречи с председателем Центрального банка Турции и представителями бизнес-сообщества в Анкаре и Стамбуле. Также планировалось провести совещание с представителями турецкого министерства финансов, сообщают источники, попросившие не называть их имен в связи с тем, что переговоры носят частный характер.

Визит американской делегации состоялся через неделю после очередной встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые договорились укрепить энергетические связи и создать международный газовый хаб в Турции. Потенциально Турция может стать основным маршрутом для поставок российского газа в Европу.

Углубление экономических и торговых отношений Турции и России, подкрепленное дружбой между Эрдоганом и Путиным, вызывает раздражение Запада, который стремится выступать единым международным фронтом с тем, чтобы убедить Москву изменить свою позицию по Украине.

Помощник министра финансов Уолли Адейемо побывал в Турции в июне в рамках усилий администрации президента Джо Байдена по мобилизации поддержки для блокировки российских активов за рубежом. Адейемо направил письмо нескольких турецким бизнес-группам, предупредив их о последствиях ведения бизнеса в России.

В сентябре Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США предупредило финансовые институты по поводу рисков заключения новых или продления уже существующих соглашений с российским оператором платежных карт ”Мир”. Решение обеспокоило турецких чиновников, и все пять турецких банков, сотрудничавших с оператором, отказались поддерживать платежную систему.

У Эрдогана хорошо налаженные стратегические связи как с Киевом, так и с Москвой, он также позиционирует Турцию в качестве посредника между ними. Президент Турции уже помог обеспечить сделку по отгрузке зерна из черноморских портов Украины и способствовал обмену военнопленными.

Турция стала чрезвычайно важным партнером России в связи с тем, что санкции ограничили другие маршруты для торговли, перелетов и инвестиций. Эрдоган идет на очередной президентский срок по итогам выборов, которые состоятся в следующем году, и ему нужна помощь России для поддержки экономики за счет обеспечения скидки на газ и соглашения по взаимным расчетам в лирах. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын уже подтвердил, что переговоры об отсрочке до 2024 года платежей России турецким государственным импортером энергии, компанией Botas, продолжаются.