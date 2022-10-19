ОБСЕ отправляет миссию в приграничные районы Армении

19 окт. 22:11

ОБСЕ 21-27 октября отправит в Армению группу экспертов для оценки ситуации в приграничных районах, об этом сообщается на сайте организации.

Миссия состоится по приглашению правительства Армении, ее задача - оценить ситуацию в определенных приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках комплексной концепции безопасности.

Техническая группа, в которую войдут международные эксперты и представители Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации с заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами, "на земле".