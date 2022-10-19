Десятки туш краснокнижных сайгаков нашли у возможных браконьеров в Казахстане

19 окт. 21:59

В Кызылординской области запущено досудебное расследование в отношении троих местных жителей, уличенных в незаконном отстреле минимум 53 сайгаков. Об этом сообщает официальный ресурс polisia.kz.

Задержание было произведено накануне сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, в нем принимали участие бойцы спецподразделения,

Оперативники получили информацию, что трое местных жителей, убивавших краснокнижных животных, хранили их тела в частном доме.

"В ходе проверки по месту жительства подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, ножи и два джипа", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

Сейчас все трое подозреваемых взяты под стражу, они отправлены в следственный изолятор. Открыто уголовное дело.