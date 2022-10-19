На границе Казахстана и России построят новые села 

19 окт. 22:37

Два новых села будут построены в приграничном с Россией Курмангазинском районе Атырауской области, сообщает пресс-служба акима региона.

Для строительства новых населенных пунктов выделено более 1,5 млрд тенге.

Подрядчики уже завершили строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, проложено 13,1 км внутрипоселковых дорог, 41,4 км электроосвещения, 27,4 км питьевого водопровода и 21,4 км газопровода. Участки полностью готовы к эксплуатации, передает Sputnik Казахстан.

Проект новых поселков рассчитан на 468 земельных участков, также физическим лицам, состоящим в очереди, будет предоставлено по одному гектару земли для строительства жилья. Реализацией проекта занимается организация ТОО "Қарағанды жолдары".

"В селе Курмангазы с 2016 года в очереди состоят около двух тысяч заявителей. Жителям поочередно начали выдавать землю. 60 заявителей уже получили полагающиеся им участки. Далее земля будет предоставлена следующим по очереди 120 жителям", - рассказал исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.

Уже известны названия новых микросел – они будут называться Болашақ и Шипажай.