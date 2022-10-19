Братья Сафроновы снимают реалити-шоу "Узбекистан - караван чудес"

19 окт. 22:23

Иллюзионисты и ведущие братья Сафроновы - Илья, Сергей и Андрей - прибыли в Узбекистан на съемки нового реалити-шоу, сообщает Podrobno.uz.

"16-17 октября съемки реалити-шоу проходили в нескольких районах Наманганской области, в частности, в музеях под открытым небом "Исухохан тура Ибрат" и "Ахсикент" Туракурганского района, в парке культуры и отдыха "Мавлоно Лутфулла" Чустского района", – рассказали в Минтуризма республики.

Основное внимание Сафроновы уделили приготовлению чустского супа и национальным традициям Намангана.

Шоу "Узбекистан - караван чудес" будет сниматься в 25 районах республики, каждый сюжет продолжительностью 90 минут расскажет об интересных с точки зрения исторического наследия и экотуризма местах.