Госдума отказалась принимать законопроект о майнинге криптовалюты

19 окт. 21:54

Государственная дума решила не принимать законопроект о майнинге криптовалют.

В документе были описаны основы регулирования майнинга криптовалют в российской юрисдикции, при этом процедура налогообложения, требования к дата-центрам и операторам майнинга не уточнялись, передает "Интерфакс".

Ранее отрицательное заключение на документ вынес комитет по финансовому рынку: в нем говорится, что законопроект предполагает использование криптовалют для платежей, а это запрещено Конституцией - там указано, что денежная единица России - рубль, введение и эмиссия других денег запрещены.

Комитет также счел, что в документе нет системного подхода к регулированию майнинга и цифровых валют.