Иран ответил на британские санкции

19 окт. 21:36

Иран установил ответные рестрикции против Великобритании в связи с подстрекательством к беспорядкам, сообщает МИД ИРИ.

В черный список Тегерана вошли 9 физических лиц, два телеканала, британские Национальный центр кибербезопасности и Управление правительственной связи (GCHQ), а также несколько компаний.

Речь идет о базирующемся в Британии иранском телеканале Iran International и персидской версии BBC, медиакомпаний Volant Media, Global Media и DMA Media.

Что касается физических лиц, то в санкционный список попал в том числе заместитель по вопросам безопасности в МВД страны Том Тугендхат.