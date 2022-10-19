США продолжат высвобождать нефть из резервов в декабре

19 окт. 21:32

В среду президент США Джо Байден объявил о решении высвободить в декабре еще 15 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны (SPR) и не исключил дальнейшего использования резервов для снижения цен на энергоносители.

"Министерство энергетики высвободит еще 15 млн баррелей из стратегического нефтяного запаса, увеличив таким образом ранее заявленный объем в декабре", - заявил Байден.

По его словам, "в ближайшие месяцы такой шаг можно будет повторить, если в этом будет необходимость".

Ранее в среду Минэнерго США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из резервов, они стали последним выпуском SPR в рамках озвученного в марте плана по реализации 180 млн баррелей для борьбы с ростом цен на топливо.

Решение Белого дома о новых высвобождениях резервов было принято вскоре после объявления ОПЕК+ о сокращении квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.