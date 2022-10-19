Площадь пашни в Дагестане увеличится в этом году на 5 тыс га

19 окт. 21:21

В 2022 году Дагестан введет в оборот 5,077 тыс га неиспользуемых сельскохозяйственных земель, сообщила пресс-служба правительства республики.

На 19 октября в Дагестане введено 4,627 тыс га пашни.

"Наибольшая площадь неиспользуемой пашни числится за Карабудахкентским - 5,179 тыс. га, Буйнакским - 4,58 тыс га, Кизлярским - 4,101 тыс га", - перечислил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбия Аджекова.

Он отметил, что сельхозземли в Дагестане занимают 86% площади регионального земельного фонда.

"В последние годы благодаря предпринимаемым системным мерам в республике наблюдается стабильный рост посевных площадей. В текущем году увеличены посевные площади под рисом на 5 тыс га и под овощами открытого грунта и картофеля - на 2,2 тыс га", - рассказал министр.

Увеличению посевных площадей способствовало завершение реконструкции Каргалинского гидроузла и строительство обводного рыбоходного канала.