Велосипедист преодолеет 5 555 км на пути из Казахстана в Турцию

19 окт. 21:07

Журналист, спортсмен и переводчик Ернат Мелисулы находится в пути из Казахстана в Турцию, он намерен проехать на велосипеде 5 555 км и посвящает свой марафон 150-летию просветителя и основателя казахского языкознания Ахмета Байтурсынова.

Старт путешествию был дан в Костанае 5 сентября, в день рождения просветителя. На 17 октября спортсмен преодолел 4 600 км и добрался до Анкары. Завершить марафон он планирует на 55-ый день в Стамбуле, пишет"«Казинформ".

Маршрут пролегал через Грузию, затем в Турции велосипедист проехал черноморские города Ризе, Трабзон, Гиресун, Орду и Самсун, через Чорум и Кырыккале добрался до Анкары. Впереди - Конья, Бурса и Стамбул, где веломарафон будет завершен.

"Свое путешествие в 5 555 км я планирую завершить в Стамбуле на 55-ый день. Необычный международный веломарафон посвящаю 150-летию Байтурсынова и братским отношениям всех тюркских государств", - поделился энтузиаст.