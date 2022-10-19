В казахстанском Экибастузе постоят новую угольную электростанцию 

19 окт. 20:59

В скором времени в Казахстане будут построены новые угольные электростанции, одна из них будет возведена в Экибастузе, - сообщил на заседании правительства председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

В целом в стране планируется запустить 14 проектов в электроэнергетической отрасли на общую сумму более 9 трлн тенге.

"Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1200 МВт", - поведал Алмасадам Саткалиев, передает "АиФ-Казахстан".