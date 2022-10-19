Коста Хетагуров стал участником современного культурного пространства

В октябре основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову исполнилось бы 163 года. Эту дату отмечают не только в Северной Осетии, но и по всей России. Так, вчера в Российском фонде культуры прошла презентация книги "Коста. Моление о чаше" российского исследователя, кандидата филологических наук Тамира Салбиева. Исследование посвящено христианским мотивам в творчестве Хетагурова.

"Коста Хетагуров очень разносторонний, даровитый, но исследователи долгое время обращали внимание не на все стороны его творчества. Время ставит новые вопросы и при этом дает новые возможности. Когда мы говорим, что он художник, поэт, общественный деятель, борец за гражданские права, что он этнограф, географ, все это совершенно верно. Но при этом он еще и мыслитель, - заявил "Вестнику Кавказа автор книги Тамир Салбиев. - То прочтение, которое я вам предлагаю, дает возможность сделать Хетагурова полноправным участником современного культурного пространства, и, обращаясь к его творчеству, искать и находить ответы на те вопросы, которые касаются самых основ человеческого бытия.

Коста Хетагуров смог очень глубоко и при этом верно выразить особенности осетинского национального характера, осетинского духа. Поскольку сейчас время во многом сугубо материалистическое, возобладала культура потребления, особенно востребованным стал его опыт, который дает силы не поддаваться искушениям. Потому что в рамках культуры потребления не может быть развития, а человеку нужны высокие цели".

Коста Хетагуров продолжил традиции просветительства и духовных исканий, заложенные более тысячи ста лет назад крещением средневековой Алании, которую населяли предки современных осетин.

Общественный деятель Лев Дзугаев считает Кавказ местом, где на протяжении тысячелетий происходила встреча народов и культур: "Именно здесь, на Кавказе, происходил интенсивный цивилизационный диалог, который подарил миру уникальные образцы материальной и духовной культуры, потрясающие примеры появления личностей, которые впитывали в себя не только свою родную культуру, но были открыты для диалога культуры. Мы по сегодняшний день восхищаемся этими творениями и созиданием".

Доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Юрий Анчабадзе сравнил осетинское хетагуроведение с пушкиноведением: "Как боготворят Пушкина и исследуют его, точно также боготворят Коста и исследуют его жизнь и творчество. Они близки по накалу, страстному интересу к персонажу, к его жизни, к его деятельности, к его явлению в мир".

На презентации были представлены новые издания, созданные по программам и при содействии Российского фонда культуры и его регионального отделения в Северной Осетии.

"Всем хорошо понятно страдание памяти, возникающее от того, что ты что-то не прояснил в своей жизни, что-то упустил, о чем-то не расспросил своих родителей, что-то не узнал о своем роде. Спасти от этих страданий могут исследования, книги историков, гуманитариев, которые работают на решение этой задачи: прояснить, исследовать, расширить наши знания и вместе с этим уменьшить наши страдания", - заметил главный научный сотрудник НИЦ ”Аиро-XXI” Геннадий Бордюгов, выразив надежду на то, что серия книг будет продолжена.